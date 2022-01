Gf Vip, entra un nuovo concorrente? Ha partecipato alla quarta edizione (Di sabato 8 gennaio 2022) La sesta edizione del Gf Vip è pronta ad avere altri concorrenti nella casa di Cinecittà. Tra questi potrebbe entrare una “vecchia” conoscenza. Ecco di chi si tratta. La trentaduesima puntata della sesta edizione del Gf Vip ha visto tantissime dinamiche. A trainare la serata condotta da Alfonso Signorini, e che ha tenuto banco sul web per tutto il tempo della diretta, sono state le dichiarazioni di Katia Ricciarelli durante la settimana. Parole che hanno fatto discutere ed alterare gli animi tra i concorrenti e tra il pubblico. Proprio durante la puntata il conduttore ha rivelato al gruppo che nelle prossime settimane ci saranno delle new entry. La casa in questo modo si popolerà di nuove persone pronte a rompere gli equilibri già precari all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio dopo la rivelazione di ... Leggi su chenews (Di sabato 8 gennaio 2022) La sestadel Gf Vip è pronta ad avere altri concorrenti nella casa di Cinecittà. Tra questi potrebbere una “vecchia” conoscenza. Ecco di chi si tratta. La trentaduesima puntata della sestadel Gf Vip ha visto tantissime dinamiche. A trainare la serata condotta da Alfonso Signorini, e che ha tenuto banco sul web per tutto il tempo della diretta, sono state le dichiarazioni di Katia Ricciarelli durante la settimana. Parole che hanno fatto discutere ed alterare gli animi tra i concorrenti e tra il pubblico. Proprio durante la puntata il conduttore ha rivelato al gruppo che nelle prossime settimane ci saranno delle new entry. La casa in questo modo si popolerà di nuove persone pronte a rompere gli equilibri già precari all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio dopo la rivelazione di ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 trentaduesima puntata: Alfonso Signorini entra in Casa per parlare coi Vipponi Dayane Mello fa una sorpres… - infoitcultura : Chi è Kevin Bortuzzo, il fratello di Manuel che entra nella casa del GF Vip - infoitcultura : GF Vip, entra nella Casa il fratello di Manuel Bortuzzo. Chi è Kevin? - ilgiornalistaa : Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini entra in casa: 'Troppe liti e mancanze di rispetto'. Il riassunto della tr… - zazoomblog : Gf Vip 6 trentaduesima puntata: Alfonso Signorini entra in Casa per parlare coi Vipponi Dayane Mello fa una sorpres… -