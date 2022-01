Fiorentina, UFFICIALE: Piatek è un nuovo giocatore viola (Di sabato 8 gennaio 2022) Con un comunicato, la Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Krzystof Piatek, che torna in Serie A dopo la parentesi tedesca Krzystof Piatek è un nuovo calciatore della Fiorentina. Lo comunica lo stesso club viola tramite un comunicato UFFICIALE. COMUNICATO – «La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Krzystof Piatek dall’Herta Berliner Sport-Club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Con un comunicato, laha annunciato l’ingaggio di Krzystof, che torna in Serie A dopo la parentesi tedesca Krzystofè uncalciatore della. Lo comunica lo stesso clubtramite un comunicato. COMUNICATO – «Lacomunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Krzystofdall’Herta Berliner Sport-Club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

