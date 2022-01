Farnesina: sconsigliati viaggi non essenziali in Kazakistan (Di sabato 8 gennaio 2022) "L'Italia continua a seguire con preoccupazione i gravi eventi che stanno avendo luogo in Kazakhstan e rinnova l'appello affinché cessi l'uso della forza nel paese". E' quanto si legge in una nota ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "L'Italia continua a seguire con preoccupazione i gravi eventi che stanno avendo luogo in Kazakhstan e rinnova l'appello affinché cessi l'uso della forza nel paese". E' quanto si legge in una nota ...

DanieleDann1 : RT @ItalyMFA: L’Italia continua a seguire i gravi eventi in #Kazakhstan. @italyinkz in raccordo con Unità Crisi #Farnesina è operativa e in… - ItalyMFA : L’Italia continua a seguire i gravi eventi in #Kazakhstan. @italyinkz in raccordo con Unità Crisi #Farnesina è oper… - simcopter : RT @rtl1025: ??'Restano sconsigliati al momento #viaggi non essenziali in #Kazakhstan'. Lo afferma in una nota la #Farnesina, sottolineando… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ??'Restano sconsigliati al momento #viaggi non essenziali in #Kazakhstan'. Lo afferma in una nota la #Farnesina, sottolineando… - rtl1025 : ??'Restano sconsigliati al momento #viaggi non essenziali in #Kazakhstan'. Lo afferma in una nota la #Farnesina, so… -

Ultime Notizie dalla rete : Farnesina sconsigliati Kazakistan, arrestato ex capo sicurezza. Farnesina sconsiglia viaggi nel Paese La situazione in Kazakistan è sempre più tesa e le rivolte degli ultimi giorni hanno provocato decine di morti. La Farnesina ha fatto sapere in una nota che 'restano sconsigliati al momento viaggi non essenziali in Kazakistan'. Dopo che nella giornata di venerdì il presidente Tokayev ha dato alla polizia l'ordine ...

