Ex Ilva, accuse al Governo sui fondi per la bonifica. I 575 milioni per il risanamento utilizzati per tenere aperta la produzione (Di sabato 8 gennaio 2022) I fondi sequestrati alla famiglia Riva potranno essere utilizzati non solo per "risanamento e la bonifica ambientale dei siti" riconducibili all'ex Ilva di Taranto, ma anche per consentire ad Acciaierie d'Italia, che gestisce oggi la fabbrica ionica, di continuare a produrre acciaio e restare in vita puntando alla decarbonizzazione. È sostanzialmente questo il senso della norma, che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi, inserita dal Governo Draghi nel decreto Milleproroghe che ha suscitato un'ondata di proteste bipartisan a Taranto. Un blocco che raggruppa Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Gruppo Misto e consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. A questi si aggiungono anche le associazioni ambientaliste di Taranto e i sindacati come l'Usb.

