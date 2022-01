Emma Marrone l'operazione che le cambierà la vita: "Finalmente potrò anch'io" (Di sabato 8 gennaio 2022) Tutti conoscono Emma Marrone, la cantante che attraverso la sua voce ha emozionato tutti e in molti sanno che anche se giovanissima ha dovuto affrontare una sfida molto impegnativa e dolorosa nella sua vita: Emma ha avuto un tumore, per ben tre volte il cancro alle ovaie è tornare e per ben tre volte Emma lo ha preso a calci e rispedito nel nulla. Una delle paure della cantante è sempre stata quella di non poter avere figli a causa del tremendo male che l'ha colta più di una volta, ma Emma ha combattuto anche contro questa possibilità, anche se non ha ancora deciso quando, è già corsa ai ripari e sottoponendosi ad un'operazione sarà possibile per lei diventare madre. Tuttavia, grazie alle strategie biomediche, è ora ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 gennaio 2022) Tutti conoscono, la cantante che attraverso la sua voce ha emozionato tutti e in molti sanno chee se giovanissima ha dovuto affrontare una sfida molto impegnativa e dolorosa nella suaha avuto un tumore, per ben tre volte il cancro alle ovaie è tornare e per ben tre voltelo ha preso a calci e rispedito nel nulla. Una delle paure della cantante è sempre stata quella di non poter avere figli a causa del tremendo male che l'ha colta più di una volta, maha combattutoe contro questa possibilità,e se non ha ancora deciso quando, è già corsa ai ripari e sottoponendosi ad un'sarà possibile per lei diventare madre. Tuttavia, grazie alle strategie biomediche, è ora ...

lucixtommasini : in che senso quella sotto non è emma marrone - decavi81 : RT @bubinoblog: Questa sera su Rai1 #TalieQuali a Mick Hucknall dei Simply Red, Laura Pausini, i Kiss, Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone,… - 95_addicted : RT @bubinoblog: Questa sera su Rai1 #TalieQuali a Mick Hucknall dei Simply Red, Laura Pausini, i Kiss, Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone,… - burninginnancy : @itsmeanggela @ciccio66cl ceh se scrivevo angela dice: ciccio dice: sino emma marrone c burdell - burninginnancy : @itsmeanggela @ciccio66cl TU HAI DETTO: ‘’ciccio dice: sono emma marrone’’ -