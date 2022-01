E’ morto Nicolò Cuscunà, ex deputato An. Con lui se ne va un pezzo di storia della destra casertana (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ in lutto la destra casertana e tutta la comunità umana che si richiama a quell’idea: è morto infatti all’età di 69 anni Nicolò Cuscunà, già consigliere comunale del Movimento sociale, due volte deputato di Alleanza nazionale, uomo che univa alla passione per la politica quella per la cultura. Diplomato all’accademia delle belle arti, Cuscunà è stato anche docente. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 18 agosto. Cuscunà è deceduto in ospedale dov’era ricoverato per accertamenti. Intorno a lui si era formata una classe di amministratori che si è distinta sul territorio per visione strategica e coerenza delle idee. Dopo l’esperienza in Parlamento, è stato presidente dell’Acms accompagnando il processo difficile di trasformazione dell’azienda trasporti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ in lutto lae tutta la comunità umana che si richiama a quell’idea: èinfatti all’età di 69 anni, già consigliere comunale del Movimento sociale, due voltedi Alleanza nazionale, uomo che univa alla passione per la politica quella per la cultura. Diplomato all’accademia delle belle arti,è stato anche docente. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 18 agosto.è deceduto in ospedale dov’era ricoverato per accertamenti. Intorno a lui si era formata una classe di amministratori che si è distinta sul territorio per visione strategica e coerenza delle idee. Dopo l’esperienza in Parlamento, è stato presidente dell’Acms accompagnando il processo difficile di trasformazione dell’azienda trasporti ...

Advertising

SecolodItalia1 : E’ morto Nicolò Cuscunà, ex deputato An. Con lui se ne va un pezzo di storia della destra casertana… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Alloggi separati per persone trans o gender non-conforming: la novità per i senzatetto di New...: Morto lo scrittore unghe… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: ITD — Alloggi separati per persone trans o gender non-conforming: la novità per i senzatetto di New...: Morto lo scrittore… - StigmabaseN : RT @StigmabaseN: ITGMT — Alloggi separati per persone trans o gender non-conforming: la novità per i senzatetto di New...: Morto lo scritto… - StigmabaseF : ITD — Alloggi separati per persone trans o gender non-conforming: la novità per i senzatetto di New...: Morto lo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Nicolò DESTRA IN LUTTO " Addio a Nicolò Cuscunà, due volte deputato e gigante della politica casertana 18:51:22 Un pezzo di storia della Destra, ma, più in generale, della politica casertana che vola in cielo. E' morto Nicolò Cuscunà, ex consigliere comunale del Movimento sociale, due volte deputato di Alleanza nazionale, uomo di grande cultura. Politico vero, intorno a lui si è formata una classe di ...

Urologia dell'Asl Biella al sesto posto per attività chirurgica oncologica in Piemonte ... cui da poco si è aggiunto il dottor Nicolò Testino, neo specialista, proveniente da Genova. Dallo ...di Biella leader nel Piemonte nord - orientale 5 Agosto 2018 Svuotano solaio del parente morto e ...

Addio a Nicola Caranza, Sestri Levante piange il capo ultras corsaro GenovaToday 18:51:22 Un pezzo di storia della Destra, ma, più in generale, della politica casertana che vola in cielo. E'Cuscunà, ex consigliere comunale del Movimento sociale, due volte deputato di Alleanza nazionale, uomo di grande cultura. Politico vero, intorno a lui si è formata una classe di ...... cui da poco si è aggiunto il dottorTestino, neo specialista, proveniente da Genova. Dallo ...di Biella leader nel Piemonte nord - orientale 5 Agosto 2018 Svuotano solaio del parentee ...