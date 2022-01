"Drastico peggioramento", Regioni gialle salgono a 15 (Di sabato 8 gennaio 2022) La corsa del virus pandemico in Italia non si raffredda e fa registrare, questa settimana, un "Drastico peggioramento" con un nuovo balzo dell'indice di trasmissibilita' Rt, che sale a 1,43 da 1,18, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) La corsa del virus pandemico in Italia non si raffredda e fa registrare, questa settimana, un "" con un nuovo balzo dell'indice di trasmissibilita' Rt, che sale a 1,43 da 1,18, ...

