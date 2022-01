De Luca: “Campania ora è formente a rischio” (Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis “La Regione Campania rimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario ma la Campania ha un rt del 1,6% siamo la regione più a rischio vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Fino ad ora reggiamo ma siamo fortemente a rischio”. Inizia così il consueto appuntamento del venerdì, su Facebook del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Appuntamento tutto dedicato all’emergenza Covid e all’imminente riapertura delle scuole. “Devo constatare con grande amarezza che l’Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare sostanzialmente niente. – ha detto poi il?Governatore – Abbiamo bruciato in Italia una condizione di relativo vantaggio rispetto ad altri Paesi d’Europa, ci siamo auto esaltati e auto consolati, abbiamo perso mesi preziosi senza ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis “La Regionerimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario ma laha un rt del 1,6% siamo la regione più avediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Fino ad ora reggiamo ma siamo fortemente a”. Inizia così il consueto appuntamento del venerdì, su Facebook del governatore della, Vincenzo De. Appuntamento tutto dedicato all’emergenza Covid e all’imminente riapertura delle scuole. “Devo constatare con grande amarezza che l’Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare sostanzialmente niente. – ha detto poi il?Governatore – Abbiamo bruciato in Italia una condizione di relativo vantaggio rispetto ad altri Paesi d’Europa, ci siamo auto esaltati e auto consolati, abbiamo perso mesi preziosi senza ...

