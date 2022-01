Dayane Mello al GF Vip sorprende Soleil Sorge e conferma il gossip: chi è Andrea (Di sabato 8 gennaio 2022) Al GF Vip 6 una nuova e attesissima puntata è andata in onda venerdì 7 gennaio 2022. Puntata di ramanzine (ma non di squalifiche come ci si aspettava) ma anche di sorprese come quella di Dayane Mello. La modella brasiliana, grande protagonista della scorsa edizione del reality, è molto amica di Soleil Sorge, conosciuta durante Pechino Express. L’influencer non si aspettava di vederla in giardino e ha pianto di gioia non appena l’ha vista. “Hai visto amica mia sono qui per te – le parole di Dayane Mello – Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Al GF Vip 6 una nuova e attesissima puntata è andata in onda venerdì 7 gennaio 2022. Puntata di ramanzine (ma non di squalifiche come ci si aspettava) ma anche di sorprese come quella di. La modella brasiliana, grande protagonista della scorsa edizione del reality, è molto amica di, conosciuta durante Pechino Express. L’influencer non si aspettava di vederla in giardino e ha pianto di gioia non appena l’ha vista. “Hai visto amica mia sono qui per te – le parole di– Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel ...

