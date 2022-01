Dalla rivolta sociale repressa alla resa dei conti nel Palazzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo il servizio stampa del Cremlino il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha «ampiamente informato» Vladimir Putin sulle condizioni della sicurezza nel paese dopo cinque giorni di proteste e di violenze il cui bilancio, ancora incerto, potrebbe concludersi con decine di vittime. Lo scambio fra Putin e Tokayev è avvenuto al telefono. Il linguaggio usato a Mosca è un segnale preciso sul piano diplomatico. La Russia riconosce Tokayev – ma non è il solo, a settembre è stato elogiato anche … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo il servizio stampa del Cremlino il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha «ampiamente informato» Vladimir Putin sulle condizioni della sicurezza nel paese dopo cinque giorni di proteste e di violenze il cui bilancio, ancora incerto, potrebbe concludersi con decine di vittime. Lo scambio fra Putin e Tokayev è avvenuto al telefono. Il linguaggio usato a Mosca è un segnale preciso sul piano diplomatico. La Russia riconosce Tokayev – ma non è il solo, a settembre è stato elogiato anche …nua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

cuba98w : RT @CremaschiG: La rivolta dei #lavoratori del #Kazakhstan nasce dalla liberalizzazione dei prezzi e dal dominio del #capitalismo straniero… - RafTris : RT @CremaschiG: La rivolta dei #lavoratori del #Kazakhstan nasce dalla liberalizzazione dei prezzi e dal dominio del #capitalismo straniero… - Didle137 : @blindloveistrue @Sara01210783 “Non solo il web in rivolta per difenderti??resisti FANS” (anche per non cadere n… - RDVibes : RT @CremaschiG: La rivolta dei #lavoratori del #Kazakhstan nasce dalla liberalizzazione dei prezzi e dal dominio del #capitalismo straniero… - OttobreInfo : RT @CremaschiG: La rivolta dei #lavoratori del #Kazakhstan nasce dalla liberalizzazione dei prezzi e dal dominio del #capitalismo straniero… -