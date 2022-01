Covid, Figliuolo: "Venerdì triplicate le dosi agli over 50" (Di sabato 8 gennaio 2022) Venerdì sono state somministrate 65mila prime dosi di vaccino anti - Covid, il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata la settimana precedente. Il dato più interessante è quello che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022)sono state somministrate 65mila primedi vaccino anti -, il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata la settimana precedente. Il dato più interessante è quello che ...

