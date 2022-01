Concessioni stabilimenti balneari a Fregene, Baccini: “Nessuno pensi di sfuggire alla gara pubblica” (Di sabato 8 gennaio 2022) Fiumicino – “I mancati interventi regionali sull’erosione, l’indifferenza di un’Amministrazione comunale ‘amica’ solo a parole, hanno portato alla distruzione e alla chiusura di storici stabilimenti, e alla revoca delle Concessioni per mancati pagamenti (leggi qui). Un colpo durissimo, al quale non vorremmo si aggiungesse la beffa di nuove assegnazioni opache“. A parlare è il leader dell’opposizione al Comune di Fiumicino, Mario Baccini. “Gli stabilimenti La Rivetta, Glauco e La Perla sono la testimonianza del fallimento di una programmazione evidentemente mancata. Ma oggi che tutto è distrutto, il Sindaco non pensi di trovare escamotage per evitare di mandare a bando pubblico le Concessioni. Nemmeno l’assegnazione a un ente pubblico, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) Fiumicino – “I mancati interventi regionali sull’erosione, l’indifferenza di un’Amministrazione comunale ‘amica’ solo a parole, hanno portatodistruzione echiusura di storici, erevoca delleper mancati pagamenti (leggi qui). Un colpo durissimo, al quale non vorremmo si aggiungesse la beffa di nuove assegnazioni opache“. A parlare è il leader dell’opposizione al Comune di Fiumicino, Mario. “GliLa Rivetta, Glauco e La Perla sono la testimonianza del fallimento di una programmazione evidentemente mancata. Ma oggi che tutto è distrutto, il Sindaco nondi trovare escamotage per evitare di mandare a bando pubblico le. Nemmeno l’assegnazione a un ente pubblico, ...

Advertising

partigianocivic : @EZanchini @EnricoLetta @GioFaggionato @StefanoFeltri @riccardomagi @CottarelliCPI @PetrisDe @ellyesse… - partigianocivic : @fabriziobarca @EZanchini Le collusioni fra politica e la lobby dei balneari è vergognosa ed è dovuta anche alla pr… - sutriak1 : @flaviafratello Paga più il signore di multa che gli stabilimenti balneari in concessioni - MarceVann : RT @DMALAGIGI2: La giunta del X Municipio di Roma ha annullato definitivamente i bandi per l’assegnazione di 46 concessioni tra stabiliment… - DanieleBerghino : @WalterCabrini @GabrieleIuvina1 Siccome nel 2021 per IMU stabilimenti balneari, discoteche, alberghi, bed and break… -