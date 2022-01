Checco Zalone a Sanremo 2022, superospite di Amadeus (Di sabato 8 gennaio 2022) Ci sarà anche Checco Zalone a Sanremo 2022: è lui il primo ospite del Festival ufficialmente confermato. L’annuncio è di oggi e porta alla realizzazione di uno dei desideri espressi in precedenza da Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora per il terzo anno consecutivo. Checco Zalone a Sanremo 2022 sarà il superospite di uno dei 5 appuntamenti. Non è ancora nota la serata in cui lo vedremo calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per uno dei suoi monologhi all’insegna della comicità. Quello di Zalone è il primo nome ad emergere tra gli ospiti confermati per l’edizione numero 72 della competizione che quest’anno schiera ben 25 artisti tra i Campioni ma ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Ci sarà anche: è lui il primo ospite del Festival ufficialmente confermato. L’annuncio è di oggi e porta alla realizzazione di uno dei desideri espressi in precedenza da, direttore artistico e conduttore della kermesse canora per il terzo anno consecutivo.sarà ildi uno dei 5 appuntamenti. Non è ancora nota la serata in cui lo vedremo calcare il palco del Teatro Ariston diper uno dei suoi monologhi all’insegna della comicità. Quello diè il primo nome ad emergere tra gli ospiti confermati per l’edizione numero 72 della competizione che quest’anno schiera ben 25 artisti tra i Campioni ma ...

Advertising

rtl1025 : ?? Checco #Zalone superospite a #Sanremo2022: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. A quanto… - Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - FBiasin : “#Amadeus ha convinto Checco #Zalone: sarà ospite a #Sanremo2022 in una delle cinque serate” (Ansa) Mica male… - ninda1952 : RT @RaiNews: La 72ª edizione #Sanremo2022 - efdiegi : Ragazzi scusate, forse ho saltato un capitolo, ma Checco Zalone quale peccato mortale ha compiuto per essere schifa… -