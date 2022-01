Calcio: Lega Serie A, 'soddisfazione per pronunce giurisdizionali dei Tar' (Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "La Lega Serie A esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva". Così la Lega Serie A in una nota. "Queste decisioni fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi", conclude il comunicato della Lega Calcio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "LaA esprime la massimaper ledei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva". Così laA in una nota. "Queste decisioni fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi", conclude il comunicato della

