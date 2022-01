Bergamo | dal 10 gennaio aperti i nidi comunali | sospesi i servizi degli spazi bebè e ludoteche

(Di sabato 8 gennaio 2022). “Abbiamo scelto di garantire la riapertura lunedì 10asili nidoche complessivamente in questo momento accolgono circa 560 bambini e bambine e che ovviamente osserveranno le normative previste dall’ultimo decreto del Governo, cioè sospensione per 10 giorni delle attività di sezione con uno o più positivi”. Afferma l’Assessore all’Istruzione Loredana Poli. “Chiediamo alle famiglie di essere consapevoli della variabilità che questa indicazione introduce nella routine quotidiana di accesso ai. Noi ce la mettiamo tutta, ma certamente la norma va rispettata con determinazione – aggiunge Poli -. Sospendiamo invece fino alla fine dil’attività deicomplementari (autonomia,...

repubblica : Tra gli operai di Bergamo, che esultano per l’obbligo vaccinale: “Così si difende il nostro lavoro” [dal nostro inv… - sfomario : @_schiaffino__ Nel dicembre 2019 abbiamo perso 5 a 0 a Bergamo contro l’Atalanta! Dal mercato del gennaio 2020 abbi… - AdramacPaola : RT @repubblica: Tra gli operai di Bergamo, che esultano per l’obbligo vaccinale: “Così si difende il nostro lavoro” [dal nostro inviato Pao… - Alexje85 : RT @ItalyinShanghai: La mostra 'Maestri. Dal Rinascimento all'Ottocento' chiude con un'eccezionale visita guidata curata da Giovanni Valagu… - Guido07261 : @ItaliaViva @matteorenzi Eh, già, ce lo spiega questo signore cos’è meglio fare dal punto di vista sanitario, uno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo dal

Comune di Bergamo

Un escursionista era partitolaghetto Pertus per una passeggiata in direzione del Monte Ocone, ... Condividi, Cronaca , Lecco I NUOVI ORARI PER I POLI MUSEALI DI LECCO PER IL 2022 Notizia ...Un pacchetto che esulaservizio di assistenza e manutenzione affidato lo scorso ottobre alla ditta Infinity Sistemi di Almè (), anche se è stata la stessa ditta, dopo aver svolto un ...Annuncio vendita smart fortwo 70 1.0 twinamic Passion usata del 2018 a Orio al Serio, Bergamo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita smart fortwo 70 1.0 twinamic Youngster usata del 2019 a Orio al Serio, Bergamo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...