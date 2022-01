Basket, Serie A: Venezia espugna Trento e riprende la corsa playoff (Di sabato 8 gennaio 2022) È iniziato questa sera, con l’anticipo tra Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia, il quindicesimo turno del massimo campionato italiano di Basket. E i veneti espugnano il campo di Trento, che subisce un pesante stop casalingo, mentre la Reyer ritorna – almeno momentaneamente – in zona playoff. Il primo quarto vede Valerio Mazzola dare il primo scossone con la tripla che porta avanti Venezia e dà ai veneti la spinta per tenere sempre la testa avanti. Risponde Trento, che non permette agli ospiti di scappare via nelle prime fasi del match e quasi a metà quarto trova anche il pareggio. Ma, ancora una volta, sono i canestri da oltre l’arco a fare male ai padroni di casa, con due marcature di Sanders e una di Bramos danno a Venezia il +7 in poco ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) È iniziato questa sera, con l’anticipo tra Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer, il quindicesimo turno del massimo campionato italiano di. E i venetino il campo di, che subisce un pesante stop casalingo, mentre la Reyer ritorna – almeno momentaneamente – in zona. Il primo quarto vede Valerio Mazzola dare il primo scossone con la tripla che porta avantie dà ai veneti la spinta per tenere sempre la testa avanti. Risponde, che non permette agli ospiti di scappare via nelle prime fasi del match e quasi a metà quarto trova anche il pareggio. Ma, ancora una volta, sono i canestri da oltre l’arco a fare male ai padroni di casa, con due marcature di Sanders e una di Bramos danno ail +7 in poco ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trento-Venezia 33-35 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Venezia #33-35 #Serie - siciliabasket : RT @karda70: #Basket #SerieA2 #Basketfemminile #AlmaPatti corsara alla prima del 2022, battuta #Vigarano 75-82 #LBF #LBFLive #Patti #Messin… - karda70 : #Basket #SerieA2 #Basketfemminile #AlmaPatti corsara alla prima del 2022, battuta #Vigarano 75-82 #LBF #LBFLive… - LLeggendo : Carissimi Book Lovers, arriva per Collana Floreale (Pubme) il primo volume autoconclusivo della Sport Men Series 'L… - salernonotizie : Basket in Carrozzina: rinviato match di Serie B tra Lazio e Crazy Ghost Pontecagnano -