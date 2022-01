Australian Open 2022, assegnate le 8 wild card: c’è Andy Murray, ultimo invito a Kokkinakis (Di sabato 8 gennaio 2022) Si è completata la lista delle wild card per quanto riguarda il tabellone maschile degli Australian Open 2022, in programma sul cemento di Melbourne (Australia) in programma dal 17 al 30 gennaio. L’ottavo e ultimo invito a disposizione è stato assegnato all’Australiano Thanasi Kokkinakis. Non si tratta di una scelta a sorpresa, visto che l’idolo di casa è reduce dalla bella semifinale raggiunta all’ATP 250 di Adelaide. L’attuale numero 171 del ranking ATP si è aggiunto ai connazionali Alex Bolt, Aleksandar Vukic e Christopher O’Connell. La wild card di maggior rilievo è quella finita nelle mani del britannico Andy Murray, ex numero 1 al mondo e quattro volte finalista ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si è completata la lista delleper quanto riguarda il tabellone maschile degli, in programma sul cemento di Melbourne (Australia) in programma dal 17 al 30 gennaio. L’ottavo ea disposizione è stato assegnato all’o Thanasi. Non si tratta di una scelta a sorpresa, visto che l’idolo di casa è reduce dalla bella semifinale raggiunta all’ATP 250 di Adelaide. L’attuale numero 171 del ranking ATP si è aggiunto ai connazionali Alex Bolt, Aleksandar Vukic e Christopher O’Connell. Ladi maggior rilievo è quella finita nelle mani del britannico, ex numero 1 al mondo e quattro volte finalista ...

