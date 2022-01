Attacco shock dell’ex Atalanta: “Mi facevano sentire un invalido!” (Di sabato 8 gennaio 2022) Attacco diretto all’Atalanta da parte di Cristiano Piccini. Il terzino, arrivato lo scorso anno agli ordini di Gasperini ha trovato pochissimo spazio a causa di un grave infortunio. Oggi, a distanza di un anno, tornato al Valencia ha deciso di parlare dell’esperienza bergamasca durata sei mesi. Le sue parole dure e inaspettate sono un’Attacco non velato alla società bergamasca e a Gasperini. Piccini-Valencia Queste le dichiarazioni: “La cessione all’Atalanta è stata un mio errore. Gasperini mi voleva anche se sapeva che ero fermo da un anno. Sono andato a Bergamo per i test fisici durati due giorni e lì hanno visto che mi mancava forza e c’erano altri problemi che ancora non avevo superato. Hanno comunque deciso di prendermi. La loro idea era darmi due mesi di adattamento prima di entrare in squadra. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022)diretto all’da parte di Cristiano Piccini. Il terzino, arrivato lo scorso anno agli ordini di Gasperini ha trovato pochissimo spazio a causa di un grave infortunio. Oggi, a distanza di un anno, tornato al Valencia ha deciso di parlare dell’esperienza bergamasca durata sei mesi. Le sue parole dure e inaspettate sono un’non velato alla società bergamasca e a Gasperini. Piccini-Valencia Queste le dichiarazioni: “La cessione all’è stata un mio errore. Gasperini mi voleva anche se sapeva che ero fermo da un anno. Sono andato a Bergamo per i test fisici durati due giorni e lì hanno visto che mi mancava forza e c’erano altri problemi che ancora non avevo superato. Hanno comunque deciso di prendermi. La loro idea era darmi due mesi di adattamento prima di entrare in squadra. ...

