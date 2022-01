Ascolti tv 7 gennaio 2022: Clerici avanti, Signorini re della notte, Villaggio se la cava e arriva sul podio (Di sabato 8 gennaio 2022) Le ammiraglie dominano la scena degli Ascolti. Signorini sfonda in seconda serata Uno sfogo da coach, un richiamo ad un maggior controllo, diretto da Alfonso Signorini ai famosi entrando fino nel giardino della Casa ha caratterizzato la puntata di ieri sera – venerdì 7 gennaio 2022 – del Grande Fratello Vip. Su Rai1, invece, si sono concluse le blind audition di The Voice Senior, proiettato già, molto velocemente, verso le semifinali e con le squadre di Loredana Bertè, Oretta Berti, Clementino e Gigi D’Alessio già definite. Le altre opzioni? E’ tornato The Good Doctor su Rai2, mentre Rai3 ha trasmesso il film francese pluri premiato L’Ufficiale e la spia, firmato Roman Polansky. E pellicole cult sono andate in onda anche su Rete4 (Io speriamo che me la cavo), Italia 1 (I mercenari 2), ... Leggi su tvzoom (Di sabato 8 gennaio 2022) Le ammiraglie dominano la scena deglisfonda in seconda serata Uno sfogo da coach, un richiamo ad un maggior controllo, diretto da Alfonsoai famosi entrando fino nel giardinoCasa ha caratterizzato la puntata di ieri sera – venerdì 7– del Grande Fratello Vip. Su Rai1, invece, si sono concluse le blind audition di The Voice Senior, proiettato già, molto velocemente, verso le semifinali e con le squadre di Loredana Bertè, Oretta Berti, Clementino e Gigi D’Alessio già definite. Le altre opzioni? E’ tornato The Good Doctor su Rai2, mentre Rai3 ha trasmesso il film francese pluri premiato L’Ufficiale e la spia, firmato Roman Polansky. E pellicole cult sono andate in onda anche su Rete4 (Io speriamo che me la cavo), Italia 1 (I mercenari 2), ...

