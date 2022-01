Altro scivolone per Djokovic: sostiene di essersi contagiato il 16 dicembre ma il 17 era in giro (Di sabato 8 gennaio 2022) Altra brutta scivolata per Novak Djokovic. I suoi avvocati hanno ricostruito i motivi per cui ha incassato l’esenzione dal vaccino per giocare gli Australian Open: avrebbe avuto il Covid il 16 dicembre scorso. Peccato però per il campione serbo che ci sono foto non proprio coincidenti con la sua tesi: ha infatti partecipato a una cerimonia a Belgrado il giorno dopo, il 17 dicembre, senza mascherina, in onore dei giovani giocatori serbi, come mostra uno dei social network della federazione di tennis di Belgrado. La federazione serba infatti ha annunciato in quei giorni sulla sua pagina Facebook che “il miglior tennista del pianeta” e “detentore di 20 titoli del Grande Slam” ha consegnato le coppe e i diplomi ai giovani giocatori. “A causa delle misure sanitarie legate alla pandemia, solo i bambini che hanno ricevuto i premi hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Altra brutta scivolata per Novak. I suoi avvocati hanno ricostruito i motivi per cui ha incassato l’esenzione dal vaccino per giocare gli Australian Open: avrebbe avuto il Covid il 16scorso. Peccato però per il campione serbo che ci sono foto non proprio coincidenti con la sua tesi: ha infatti partecipato a una cerimonia a Belgrado il giorno dopo, il 17, senza mascherina, in onore dei giovani giocatori serbi, come mostra uno dei social network della federazione di tennis di Belgrado. La federazione serba infatti ha annunciato in quei giorni sulla sua pagina Facebook che “il miglior tennista del pianeta” e “detentore di 20 titoli del Grande Slam” ha consegnato le coppe e i diplomi ai giovani giocatori. “A causa delle misure sanitarie legate alla pandemia, solo i bambini che hanno ricevuto i premi hanno ...

