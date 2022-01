Alberto Matano, lo SCATTO sulla nuova amata non lascia alcun dubbio: incredibile è proprio LEI! (Di sabato 8 gennaio 2022) Spesso e volentieri ci si chiede se il bel giornalista calabrese abbia qualcuno di importante nella vita. Qualcuno si è dato delle risposte. Alberto Matano è al momento uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 8 gennaio 2022) Spesso e volentieri ci si chiede se il bel giornalista calabrese abbia quo di importante nella vita. Quo si è dato delle risposte.è al momento uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Alberto Matano furioso con Mediaset: 'Pomeriggio 5 mi ha rubato l'ospite. Non hanno stile' - infoitcultura : Simona Branchetti, bomba su Alberto Matano “Mi ha chiamato e …” - infoitcultura : Serena Bortone come Alberto Matano: hanno una cosa in comune che nessuno sospetta - dariosci1 : RT @TvTalk_Rai: Primo appuntamento del 2022 con #tvtalk! Ospiti: Alberto Matano, Stefano De Martino e Lillo. Opinionisti: Massimo Cirri, Mi… - PasqualeMarro : #AlbertoMatano la foto svela tutto, la nuova fiamma… -