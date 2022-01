Aggredite in piazza Duomo a Capodanno, una vittima: “Ho sentito mani dappertutto. Non ci aiutava nessuno” (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono definiti estremamente gravi i fatti presumibilmente avvenuti nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano: una serie di aggressioni sessuali, almeno 5, avvenute ai danni di giovani donne presenti per festeggiare il nuovo anno. Si indaga per identificare il membri del presunto branco, mentre emergono i primi drammatici racconti delle stesse vittime. Aggressioni sessuali in piazza Duomo: le vittime sarebbero almeno 5 Attimi di paura, un numeroso gruppo di uomini a circondare alcune ragazze e la sensazione di essere sole, senza aiuto: è l’incubo che sarebbero state costrette a vivere delle donne lo scorso sabato notte, quella di Capodanno, in piazza Duomo a Milano. Secondo le ricostruzioni emerse in questi giorni, sarebbero almeno 5 i casi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono definiti estremamente gravi i fatti presumibilmente avvenuti nella notte diina Milano: una serie di aggressioni sessuali, almeno 5, avvenute ai danni di giovani donne presenti per festeggiare il nuovo anno. Si indaga per identificare il membri del presunto branco, mentre emergono i primi drammatici racconti delle stesse vittime. Aggressioni sessuali in: le vittime sarebbero almeno 5 Attimi di paura, un numeroso gruppo di uomini a circondare alcune ragazze e la sensazione di essere sole, senza aiuto: è l’incubo che sarebbero state costrette a vivere delle donne lo scorso sabato notte, quella di, ina Milano. Secondo le ricostruzioni emerse in questi giorni, sarebbero almeno 5 i casi ...

Tg3web : Al Tg3 il drammatico racconto delle due tedesche vittime delle violenze in piazza del Duomo a Capodanno: 'Siamo anc… - LegaSalvini : PIAZZA DUOMO, ALMENO 5 RAGAZZE MOLESTATE. UNA TURISTA TEDESCA: «LI RESPINGEVO E LORO RIDEVANO» - TonusAldo : Piazza Duomo, almeno 5 ragazze molestate. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» - alfonso_farina : RT @zugrusina: Io mi domando: ma chi ha fatto il video delle ragazze aggredite in Piazza Duomo a Milano , non poteva chiamare aiuto ? #schi… - TonusAldo : Piazza Duomo, almeno 5 ragazze molestate. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» -