205 Live 07.01.2022 Episodio 265 (Di sabato 8 gennaio 2022) Buongiorno amici e buon sabato. Come di consueto in questa giornata ci troviamo per l'elencazione di quanto accaduto nell'ultima puntata di 205 andata in onda. Il format rimane sempre lo stesso, quindi, direi di partire subito. Risultati 205 Live Malik Blade ha sconfitto Draco Anthony; Nikkita Lyons ha sconfitto Erica Yan; Ikemen Jiro ha sconfitto Ru Feng. E così finisce questa puntata, alla prossima ? Desil

