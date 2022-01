Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)DEL 7 GENNAIOORE 9.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO IN QUESTO PRIME ORE DI VENERDI’ DI PONTE DELL’EPIFANIA, ANCORA CANTIERI. SULLA STATALE CASSIA, LAVORI DI PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE FINO AL 27 FEBBRAIO PROSSIMO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 51+000 AL 54+000, IN FASCIA ORARIA 08:00-18:00. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIPARTIRANNO IL 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITA’ DAL 10 GENNAIO IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ...