Vaccini: multe per i no vax troppo basse, la polemica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Solo 100 euro per chi non si vaccina e ha più di 50 anni. C’è tempo fino al 31 gennaio per mettersi in regola con la prima dose. troppo poco secondo Roberto Burioni e Martina Benedetti, infermiera simbolo della lotta al Covid Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 gennaio 2022) Solo 100 euro per chi non si vaccina e ha più di 50 anni. C’è tempo fino al 31 gennaio per mettersi in regola con la prima dose.poco secondo Roberto Burioni e Martina Benedetti, infermiera simbolo della lotta al Covid

Advertising

54Gregorio : RT @MMaXXprIIme: Vaccini obbligatori o multe a rom e clandestini quando? Mai, vero? - andreasso1951 : Obbligo vaccini: polemiche per le sanzioni basse. Palazzo Chigi:'Da 100 a 1500 euro' - ANSA— Ci sarebbe da ridere s… - marialetiziama9 : RT @MMaXXprIIme: Vaccini obbligatori o multe a rom e clandestini quando? Mai, vero? - MiroTorrielli : RT @canislupus80: @BluDiChina In teoria per legge le multe non possono essere reiterate per la stessa infrazione. Infatti per altri vaccini… - redblack1980 : RT @MMaXXprIIme: Vaccini obbligatori o multe a rom e clandestini quando? Mai, vero? -