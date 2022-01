Uno spin-off di This Is Us è possibile? Il creatore della serie ha le idee chiare dopo la sesta ed ultima stagione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nemmeno il tempo di vedere l’ultima stagione che già l’idea di uno spin-off di This Is Us si fa strada pensando al futuro della serie: sebbene il sesto capitolo sia stato annunciato come quello finale, negli ultimi tempi è di tendenza immaginare nuovi format a partire da quelli già esistenti, magari per approfondire un personaggio o una storia minore. Nel caso della saga della famiglia Pearson, l’ipotesi inizia a farsi strada già con la première della stagione finale. Uno spin-off di This Is Us non sembra però essere nell’orizzonte di Dan Fogelman, il creatore e showrunner della serie, che è piuttosto soddisfatto del finale ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nemmeno il tempo di vedere l’che già l’idea di uno-off diIs Us si fa strada pensando al futuro: sebbene il sesto capitolo sia stato annunciato come quello finale, negli ultimi tempi è di tendenza immaginare nuovi format a partire da quelli già esistenti, magari per approfondire un personaggio o una storia minore. Nel casosagafamiglia Pearson, l’ipotesi inizia a farsi strada già con la premièrefinale. Uno-off diIs Us non sembra però essere nell’orizzonte di Dan Fogelman, ile showrunner, che è piuttosto soddisfatto del finale ...

