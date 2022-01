Udinese | altri cinque positivi nel gruppo squadra | il totale sale a 15

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La società comunica che sono stati riscontratinuovi casi dità al Covid-19: quattro giocatori ed un membro dello staff. In tutto le persone in isolamento nelsono 15: 12 calciatori e 3 componenti dello staff.

Commenta per primo Sale a 15 il conto dei casi Covid all', il comunicato del club friulano:Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid - 19 (quattro ...... alla luce anche dei mancati ristori chiesti dal mondo del pallone al Governo e accordati ad... nonostante la fiducia della Serie A, di incidere anche sul prossimo turno: Bologna e, ...Udinese, altri cinque positivi: sale a 15 il totale di casi Covid-19 nel gruppo squadra, 12 giocatori e tre membri dello staff.Con un comunicato ufficiale l’Udinese comunica che, dopo l’ultimo giro di tamponi, altri cinque positivi al Covid nel gruppo squadra. Di questi, quattro sono giocatori. A seguire la nota ufficiale: “U ...