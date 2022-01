Roma, compra due telefoni da 2.000 euro con la carta di un altro: l’assurda vicenda (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma. Facile pagare con la carta degli altri no? Soprattutto se gli acquisti sono costosi, molto costosi. Anzi, quando i soldi sono altrui, meglio pompare un pochino le spese, altrimenti non c’è gusto. Questo deve avere pensato un uomo che nelle ultime ore ha deciso di fare acquisti folli dopo le feste natalizie. Purtroppo per lui, la vicenda non è finita come sperava. Il soggetto in questione, Romano 64 anni, si era presentato in un negozio di articoli elettronici per acquistare due costosi telefoni cellulari. L’importo complessivo ammontava a 2.400 euro, e aveva presentato alla cassa una carta di credito prepagata intestata ad un’altra persona. Leggi anche: Roma, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 2,5 milioni di articoli natalizi non in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022). Facile pagare con ladegli altri no? Soprattutto se gli acquisti sono costosi, molto costosi. Anzi, quando i soldi sono altrui, meglio pompare un pochino le spese, altrimenti non c’è gusto. Questo deve avere pensato un uomo che nelle ultime ore ha deciso di fare acquisti folli dopo le feste natalizie. Purtroppo per lui, lanon è finita come sperava. Il soggetto in questione,no 64 anni, si era presentato in un negozio di articoli elettronici per acquistare due costosicellulari. L’importo complessivo ammontava a 2.400, e aveva presentato alla cassa unadi credito prepagata intestata ad un’altra persona. Leggi anche:, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 2,5 milioni di articoli natalizi non in ...

Roma, compra due telefoni da 2.000 euro con la carta di un altro: l’assurda vicenda Il Corriere della Città Roma, compra due cellulari con una carta prepagata… non sua: arrestato Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un romano di 64 anni, incensurato, per indebito utilizzo di carta di credito. L’uomo si era presentato in un negoz ...

