Ritorno in classe, il consigliere di Figliuolo è per la Dad: “Due settimane di stop all’attività in presenza sarebbero fondamentali (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Parlo a titolo assolutamente personale: per me due settimane di Dad sarebbero molto importanti, perché se oggi siamo a 200mila casi, per lo più sottostimati, immaginiamo tra una settimana cosa vedremo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Parlo a titolo assolutamente personale: per me duedi Dadmolto importanti, perché se oggi siamo a 200mila casi, per lo più sottostimati, immaginiamo tra una settimana cosa vedremo". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe Scuola e quarantene, la protesta dei presidi: "Dad per 2 settimane" Campagna di testing Il terzo motivo riguarda proprio la possibilità di effettuare test anti - Covid in modo massiccio fino al primo febbraio, in maniera da garantire un ritorno in classe senza casi ...

Lunedì si torna in classe, si teme ripresa a singhiozzo: la richiesta dei presidi Si annuncia complicato il ritorno in classe lunedì prossimo. I presidi chiedono di posticiparlo: pochi bambini immunizzati e contagi tra i docenti. Si teme una ripresa a singhiozzo. Lo riporta Radio 1.

Ritorno in classe, anche in Sicilia si rinviano le lezioni. Ecco dove Orizzonte Scuola Scuole: i Comuni fanno da sé Welcome to the real-time HTML editor! Mentre il Governo centrale conferma il ritorno in classe in presenza per lunedì 10 gennaio, seppur con nuove regole, diversi sindaci irpini cercano di attivare az ...

Scuola, l’appello di 2mila presidi a Draghi: “In Dad fino a fine gennaio” Mancano le condizioni di sicurezza, il personale scarseggia così come le mascherine ffp2, e il rischio è di trovare classi vuote dopo pochi giorni. Questi i motivi per cui, duemila presidi, hanno sped ...

