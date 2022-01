Rientro a scuola, protestano i docenti fuori sede: “Noi siamo più esposti al contagio. Misure del Governo inconcludenti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Coordinamento Nazionale docenti Immobilizzati boccia il nuovo decreto anti covid e le nuove disposizioni per la scuola. Ecco il comunicato stampa ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Coordinamento NazionaleImmobilizzati boccia il nuovo decreto anti covid e le nuove disposizioni per la. Ecco il comunicato stampa ufficiale. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - fattoquotidiano : Super Green pass, rientro a scuola, obbligo vaccinale e quarantena: le tappe delle nuove misure, da gennaio a giugno - epiphxny7 : @yukvine bene dai, un po’ in ansia per il rientro a scuola ?? tu? - hedaxhela : @iimpala_67 tutto bene daiii un po’ di ansia per il rientro a scuola -