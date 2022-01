Rai – Saccani | “Bernardeschi fallo di mano | gol di Chiesa non valido”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Juventus-Napoli la moviola di Danieleevidenzia undidi, sull’azione che ha portato al gol di. Si è parlato molto del contatto, anche perché ildell’attaccante sembra netto. Ma l’ex arbitro Daniele, alla moviola di Juve-Napoli per la Domenica Sportiva, evidenzia un altro episodio che era sfuggito a molti: “Il gol dinasce da undidi“. Insomma l’azione si doveva fermare, quindi quell’azione, così com’è stata sviluppata non sarebbe mai avvenuta. Invece l’arbitro Sozza ed il Var hanno deciso di sorvolare. Juve-Napoli è stata vista alla moviola anche da Gazzetta dello ...

Arriva la moviola anche della Domenica Sportiva con la moviola di, che ha preso in episodio in particolare l'episodio del gol di Federico Chiesa , viziato dal fallo di Bernardeschi su Demme : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Arriva la moviola anche della Domenica Sportiva con la moviola di, che ha preso in episodio in particolare l'episodio del gol di Federico Chiesa , viziato dal fallo di Bernardeschi su Demme : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...La Juventus ha trovato il pareggio contro il Napoli grazie a Federico Chiesa, ma l'azione era viziato da un'azione fallosa di Bernardeschi.