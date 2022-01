Positiva al Covid ma con il Green Pass valido: ‘Posso andare dove voglio, dov’è il tracciamento?’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Contagi in continuo aumento e regole sempre più restrittive, ma siamo sicuri che il sistema funzioni? Probabilmente no. Anzi, quasi certamente no, vista la testimonianza di Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio. “Sono Positiva al Covid ma posso andare ovunque: il mio Green Pass è valido” “Sono Positiva al Covid ormai da qualche giorno ma il mio Green Pass resta valido e nessuna Asl mi ha ancora contattata – dichiara Laura Corrotti – Si tratta a tutti gli effetti di una vera e propria falla nel sistema sanitario dove molte persone, anche se contagiate, riescono ad entrare in ristoranti, cinema, mezzi di trasporto pubblico e in tutti quei posti nel quale si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Contagi in continuo aumento e regole sempre più restrittive, ma siamo sicuri che il sistema funzioni? Probabilmente no. Anzi, quasi certamente no, vista la testimonianza di Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio. “Sonoalma possoovunque: il mio” “Sonoalormai da qualche giorno ma il miorestae nessuna Asl mi ha ancora contattata – dichiara Laura Corrotti – Si tratta a tutti gli effetti di una vera e propria falla nel sistema sanitariomolte persone, anche se contagiate, riescono ad entrare in ristoranti, cinema, mezzi di trasporto pubblico e in tutti quei posti nel quale si ...

repubblica : Susanna Ceccardi (Lega) positiva al covid, bloccata in Egitto con marito e figlia [di Fulvio Paloscia] - fattoquotidiano : #Quirinale, la prima volta della seduta comune col virus tra sicurezza, diritti e rebus quorum. Se va per lunghe, s… - Agenzia_Ansa : Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di inf… - CorriereCitta : Positiva al Covid ma con il Green Pass valido: ‘Posso andare dove voglio, dov’è il tracciamento?’ - aleappo53 : RT @Yon_Yonson71: Susanna #Ceccardi, positiva al Covid, bloccata in Egitto dove era in vacanza con la famiglia. Perché per un leghista, si… -