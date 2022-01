Nuovo prestito per Folorunsho? Arrivata una proposta al Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’acquisto di Axel Tuanzebe il mercato del Napoli si accende anche in uscita. Il Pisa, capolista in Serie B è alla ricerca di rinforzi e, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, si sarebbe mosso per acquisire le prestazioni di Michael Folorunsho. MIchael Folorunsho Il centrocampista è in prestito al Pordenone, dove ha collezionato tre gol in 17 presenze, ma il cartellino appartiene al Napoli. Si tratta di un centrocampista molto duttile che potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra allenata da Luca D’Angelo. Secondo TMW, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per il buon esito della trattativa. Pare infatti che è in programma un incontro tra la dirigenza azzurra e quella del Pisa. Sul giocatore ci sono, però, altre società come Cosenza e Reggina, club in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’acquisto di Axel Tuanzebe il mercato delsi accende anche in uscita. Il Pisa, capolista in Serie B è alla ricerca di rinforzi e, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, si sarebbe mosso per acquisire le prestazioni di Michael. MIchaelIl centrocampista è inal Pordenone, dove ha collezionato tre gol in 17 presenze, ma il cartellino appartiene al. Si tratta di un centrocampista molto duttile che potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra allenata da Luca D’Angelo. Secondo TMW, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per il buon esito della trattativa. Pare infatti che è in programma un incontro tra la dirigenza azzurra e quella del Pisa. Sul giocatore ci sono, però, altre società come Cosenza e Reggina, club in ...

Advertising

MarcoBovicelli : #Sampdoria, ecco #Rincon: visite mediche iniziate ora per il centrocampista in arrivo dal #Torino in prestito fino… - gilnar76 : Nuovo prestito per Folorunsho? Arrivata una proposta al #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - MarioBrega10 : RT @Fil_Biafora: Ainsley #MaitlandNiles è ufficialmente un nuovo giocatore della #ASRoma. Arriva in prestito secco dall'#Arsenal: il contra… - tabellamercatob : Prima ufficialità odierna #Calciomercato #SerieB Nuovo innesto per il #Vicenza In prestito dal #Lens, #Ligue1… - LeaoMeravillao : RT @MatteDj23: @Prisco23934474 Appunto, uno che da dopo ferragosto te lo vendevano a 15 milioni o di nuovo in prestito -