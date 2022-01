Maldive | la rabbia di una coppia di italiani | Noi positivi isolati in una stanza minuscola e sporca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maldive rabbia

TGCOM

Sarebbero dovuti ripartire per l'Italia il 2 gennaio, ma sono bloccati alledal giorno prima quando hanno scoperto di essere positivi. Non avevano immaginato così la fine delle loro ferie ma ...e indignazione per Sofia e Matteo quando hanno scoperto che 'ci sono 35 italiani positivi alle, di cui 34 alloggiano nel resort adibito ai casi covid, tranne noi due! Ci hanno detto ...Due fidanzati fiorentini raccontano la loro odissea: non possono fare il tampone da laboratori privati e trovano il cibo lasciato davanti alla porta. "Siamo in contatto solo con l'ambasciatore" ...Una vacanza da incubo. È la storia agghiacciante di una coppia, Sofia Tonola, 25 anni, e Matteo Filibeck, 46, che ha voluto raccontare la loro odissea a Leggo, facendo ...