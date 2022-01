Mafia | assolto in appello l' ex presidente della Sicilia Raffaele Lombardo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Corte d'di Catania ha, exRegione, dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché 'il fatto non sussiste' e da quella di ...

La Corte d'Appello di Catania haRaffaele Lombardo, ex presidente della Regione Sicilia, dall'accusa di concorso esterno in ...quella di reato elettorale aggravato dall'avere favorito la...Contestazioni che l'ex governatore ha sempre respinto sostenendo di avere "nuociuto allacome ...annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo 2017 dalla Corte d'appello che aveva...La Corte d'appello di Catania ha assolto l'ex presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, per concorso esterno all'associazione mafiosa e ...La Corte d’Appello di Catania ha assolto l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste, e da quella di ...