Lo sciopero dei treni di sabato 8 gennaio 2022

Advertising

GrossetoNotizie : Trenitalia, sciopero dei dipendenti: possibili disagi nel trasporto regionale - radioaldebaran : Le modalità dello sciopero dei treni di domenica - #Liguria #Trasporti - - Bandito116 : RT @Svegliatill: Appello dei #vigilidelfuoco che sono in sciopero della fame a #Napoli Fuorigrotta davanti alla sede #Rai . #eroi https://t… - Bandito116 : RT @Svegliatill: Prosegue lo sciopero della fame dei #vigilidelfuoco a Napoli di fronte a sede Rai. #liberta - MonicaMaccione : RT @FitCisl: Sciopero nazionale di 4 ore il 12 gennaio dalle 10 alle 14 delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia Thai Airways Int… -

Ultime Notizie dalla rete : sciopero dei

La Nazione

Savona. Nuovonel settoretrasporti in programma per il prossimo 14 gennaio: la protesta è stata indetta a livello nazionale dai sindacati di categoria nell'ambito della vertenza in atto per il rinnovo ...In presenza di una così profonda crisipartiti, di tutti i partiti, e in assenza, purtroppo, di ...lato i neomarxisti che hanno gridato "finalmente" quando Landini ha dichiarato lo...Trenitalia chiarce l’organizzazione degli scioperi dei prossimi giorni. Quello proclamato per domani, sabato 8 gennaio, non riguarda la Liguria. Vale per la nostra regione, invece, quello che parte al ...Firenze, 7 gennaio 2022 - Venerdì 14 gennaio è in programma uno sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale: l'astensione programmata è di 4 ore. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt ...