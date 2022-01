Lite Chiesa Cuadrado | Juventus Napoli | succede di tutto ma nessuno ha visto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella serata di ieri,hanno pareggiato uno a uno. Una partita che hauna clamorosatra. La giornata di ieri, la prima del girone di ritorno, è stata caratterizzata dal rinvio di quattro partite: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia non sono state disputate a causa delle disposizioni delle ASL per la situazione Covid. Si è giocata, invece,; allo Stadium è andata in scena una partita che, probabilmente, ha definito le ambizioni delle due squadre. I bianconeri hanno mancato una grande occasione e la corsa Champions si fa sempre più complicata mentre i partenopei hanno mostrato grande carattere in una serata in cui tutti consideravano i ragazzi di Spalletti ...