La missione degli autocrati in Kazakistan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Kazakistan è isolato. Internet funziona a singhiozzo, nessuno esce e nessuno entra, fatta eccezione per le truppe del Csto, l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, una Nato dell'est, costituita da Russia, Bielorussia, Armenia, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan. E' la Russia a guidare l'organizzazione, che anche se fondata trent'anni fa, è la prima volta che prende una decisione simile: aiutare uno dei paesi che la compongono per sedare delle rivolte interne. Il Kazakistan non è stato attaccato da nessuna potenza straniera, ma i suoi cittadini, a partire da una rivendicazione economica legata ai prezzi del carburante, hanno portato lo scontro su un terreno politico. Le rivolte hanno causato le dimissioni del governo e poi quelle di Nursultan Nazarbayev, presidente della nazione fino al 2019 poi passato alla ...

