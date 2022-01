INPS: chi può andare in pensione a 62 anni senza Quota 100 (Di venerdì 7 gennaio 2022) La legge di bilancio stanzia 600 milioni per l’uscita in pensione a 62 anni anche senza Quota 100, ma non per tutti Nel 2022 non sarà più in vigore Quota 100. Tuttavia, il Governo non ha trovato un’intesa per una riforma delle pensioni alternativa a Quota 100 e alla legge Fornero che rimane il punto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 7 gennaio 2022) La legge di bilancio stanzia 600 milioni per l’uscita ina 62anche100, ma non per tutti Nel 2022 non sarà più in vigore100. Tuttavia, il Governo non ha trovato un’intesa per una riforma delle pensioni alternativa a100 e alla legge Fornero che rimane il punto L'articolo proviene da Consumatore.com.

