Incendio in una sartoria nel Napoletano, distrutti capi d'abbigliamento (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Sant'Antimo (Napoli) i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nella serata di ieri in via Appia per l'Incendio di una sartoria. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'Incendio – le cui cause sono in corso di accertamento – ha danneggiato gran parte dei locali dell'attività commerciale ed ha distrutto i capi d'abbigliamento custoditi all'interno. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

