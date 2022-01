HyperX lancia un gamepad fantastico | ergonomico | pratico e compatibile con Android e PC

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022)è pronta arsi in un nuovo campo da gioco: quello dei. Da anni l’azienda è impegnata nella produzione di accessori e componenti hardware dedicati al gaming e non solo, ma dal CES di Las Vegas arriva il suo primissimo controller,cone PC.Clutch, il primodell’azienda – 07012022 www.computermagazine.itSi chiamaClutch ed è il primoprodotto da. Il mondo degli accessori prodotti dall’azienda votata al gaming si allarga e comprenderà, d’ora in avanti, anche gli accessori indispensabili per il gaming in mobilità e a casa. POTREBBE INTERESSARTI –> CES 2022: Radeon RX 6500 XT, una GPU fantastica e non dispendiosa. Ecco la ...