Hong Kong, cittadini colpiti da dure restrizioni anti-Covid ma i politici si contagiano alle feste: 19 deputati positivi dopo un compleanno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Decine di politici e neo deputati di Hong Kong sono stati messi in quarantena dopo un caso di Covid legato a una festa di compleanno a cui hanno partecipato molti esponenti dell'élite cittadina, mettendo a rischio la prima riunione della prossima settimana del parlamentino locale rinnovato a fine 2021. Ben 19 deputati sui 90 totali del Consiglio legislativo erano tra le 170 persone che hanno partecipato alla festa di compleanno di Witman Hung, rappresentante di Hong Kong nel Congresso nazionale del popolo di Pechino, malgrado le regole draconiane contro la temuta ondata di variante Omicron. Tra loro c'erano il segretario agli affari interni Caspar Tsui e il commissario di polizia Raymond Siu, ha ...

