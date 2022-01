GF Vip | si parla di un grande ritorno nella Casa | “L’ha chiamato Alfonso Signorini”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il GF Vip 6 si è arricchito di nuovi vipponi nelle ultime settimane. Lunedì scorso, in una puntata piuttosto movimentata, ha fatto il suo ingresso dalla famosa porta rossa Kabir Bedi e secondo le recenti indiscrezioni prossimamente diventerà concorrente del reality show di Canale 5 anche Delia Duran. Sono giorni e giorni in effetti che si rumoreggia sull’entratadella moglie di Alex Belli: succederànuova diretta, in programma venerdì 7 gennaio 2022? Non è ancora dato da sapere, anche se di sicuro la seconda del nuovo anno sarà una puntata intensa. Katia Ricciarelli, infatti, è finita nell’occhio del ciclone per diverse uscite giudicate dal pubblico molto pesanti e da squalifica. GF Vip 6, torna un ex vippone? L’indiscrezione Anche alcune delle ex concorrenti ...

Brigante1959 : @catania_turi @Etruria72 Tra l'altro sappiamo i nomi dei politici e vip ..che girano con Greenpass fasullo ?.. ness… - infoitcultura : GF Vip, l'ex Vito Fusco parla di Miriana Trevisan: «Urtis ha ragione, le sante stanno solo in paradiso» - M_Ferrari237 : Azz se ci va giù pesante IL CORRIERE DELLA SERA con Katia?? Parla di 'mancanza di pudore e saggezza per una donna di… - SPYit_official : GF Vip, Selvaggia Lucarelli parla di Katia Ricciarelli: “Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile c… - ASegnero : gf vip# miriana che facendo la vittima si avvicina al tavolo di Davide e baru, dicendo che si siede con loro perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip parla

... la Ricciarellispesso di Jessica e Lulù con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, le persone a lei più vicine. Manuel e Lulù andranno a convivere dopo il GF/ Lui: "Ormai è sicuro..." Nelle scorse ......concorrente del Grande Fratello, insieme ad altri ex vipponi , si scaglia contro la cantante dopo le offese fatte a Lulù Selassiè. Con un lungo post pubblicato su Instagram, Ainett Stephens...Valaria Marini studia una strategia per rendere immune Katia Ricciarelli: non vuole che vada in pasto all'altro gruppo e finisca in nomination con un plebiscito ...GF Vip, Miriana Trevisan parla l'ex Vito Fiusco: «Urtis ha detto la verità, le sante stanno solo in paradiso». E non parlo perchè sono geloso ma solo per realtà dellle cose e non far dire bgie su di m ...