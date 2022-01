De Luca chiude le scuole E va allo scontro con il governo

Advertising

repubblica : Scuola, De Luca va allo scontro col governo e firma l'ordinanza con cui chiude anche nidi e asili in Campania fino… - Adnkronos : #Scuola Campania, De Luca chiude asili, elementari e medie: l’ordinanza. - HuffPostItalia : Se De Luca chiude le scuole Palazzo Chigi impugnerà l'ordinanza - Giovann78541021 : Ha fatto bene. Scuole chiuse in Campania, De Luca chiude anche gli asili: ecco l'ordinanza, vietata la movida - Il… - LucaViaggio : RT @autocostruttore: De Luca chiude le scuole campane fino a febbraio. La mossa di cabaret di un pagliaccio per nascondere le voragini econ… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca chiude

Il provvedimento era stato annunciato in una delle consuete dirette Facebook da De. Non è ... Il governo nonla scuola perché le vaccinazioni sono più forti del lockdownOggi, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, Deaveva anticipato l'intenzione di rinviare a fine gennaio la riapertura per le scuole elementari e medie. L'ordinanza prevede ...Tutto pronto per la 20a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell'era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...L’intervento di De Luca, tra l’altro, arriva non in un giorno qualsiasi, bensì in quello del ritorno in classe per i primi studenti in diverse città d’Italia, tra il caos causato dal combinato dispost ...