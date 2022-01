“Da Venezia a Roma per difendere la libertà”: la marcia no vax di Puzzer con l’ex magistrato. Il portuale: “Io e Djokovic, stessi ideali” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chissà se finirà come in Forrest Gump, con mezza America che seguiva – a piedi o in televisione – la marcia di Tom Hanks. L’intenzione dei camminatori, in questo caso, è quella di andare da Venezia a Roma raccogliendo lungo la strada chiunque voglia accompagnarli in quella che hanno chiamato “La marcia delle libertà”. Basta l’identità dei promotori per capire che si tratta di una iniziativa no vax. Stefano Puzzer è infatti l’ex portavoce dei portuali di Trieste, che lo scorso autunno ha coordinato le prime manifestazioni per chiedere l’abolizione del green pass obbligatorio per accedere al posto di lavoro. Paolo Sceusa è un ex magistrato (terminò la carriera come presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste) e studioso di diritto. “Siamo partiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chissà se finirà come in Forrest Gump, con mezza America che seguiva – a piedi o in televisione – ladi Tom Hanks. L’intenzione dei camminatori, in questo caso, è quella di andare daraccogliendo lungo la strada chiunque voglia accompagnarli in quella che hanno chiamato “Ladelle”. Basta l’identità dei promotori per capire che si tratta di una iniziativa no vax. Stefanoè infattiportavoce dei portuali di Trieste, che lo scorso autunno ha coordinato le prime manifestazioni per chiedere l’abolizione del green pass obbligatorio per accedere al posto di lavoro. Paolo Sceusa è un ex(terminò la carriera come presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste) e studioso di diritto. “Siamo partiti ...

