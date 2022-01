Covid, in Europa l'80% dei cittadini è completamente vaccinato (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'80% dei cittadini adulti dell'Ue è completamente vaccinato'. Lo annuncia via Twitter la Commissione europea. 'La nostra priorità è aumentare ulteriormente il tasso di vaccinazione e sostenere il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'80% deiadulti dell'Ue è'. Lo annuncia via Twitter la Commissione europea. 'La nostra priorità è aumentare ulteriormente il tasso di vaccinazione e sostenere il ...

Advertising

AndreaMarcucci : Siamo il primo paese in Europa a stabilire una forma di obbligatorietà vaccinale (per gli over 50), così come siamo… - Agenzia_Ansa : L'Ue prevede di esportare 700 milioni di dosi di vaccini anti-Covid entro i primi sei mesi del 2022. Von der Leyen:… - LaStampa : Covid, mappa Ecdc: quasi tutta l’Europa in rosso scuro, va meglio l’Est. Italia rossa, tranne la Sardegna - redsquirrel87 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Europa l'80% dei cittadini è completamente vaccinato #covid - GalldsGuy : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Europa l'80% dei cittadini è completamente vaccinato #covid -