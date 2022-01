C’è Posta per te riparte dall’8 gennaio: ecco chi saranno i primi due ospiti (Di venerdì 7 gennaio 2022) A partire da sabato 8 gennaio 2022 tornerà in onda C’è Posta per te, uno tra i programmi più commoventi e amati del sabato sera. Alla guida, chiaramente, non potrà che esserci Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di cominciare questa nuova avventura televisiva dando luogo ad un bel colpaccio. Scopriamo, infatti, chi saranno i primi due ospiti vip di questa stagione. ecco chi sono i primi due ospiti di C’è Posta per te C’è Posta per te si prepara a riaprire i battenti. Tutto è, ormai, pronto per la messa in onda della prima puntata di questa venticinquesima edizione del programma di Maria De Filippi. Esso ha debuttato per la prima volta nel 12 gennaio del 2000. Da quel momento in poi, il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) A partire da sabato 82022 tornerà in onda C’èper te, uno tra i programmi più commoventi e amati del sabato sera. Alla guida, chiaramente, non potrà che esserci Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di cominciare questa nuova avventura televisiva dando luogo ad un bel colpaccio. Scopriamo, infatti, chiduevip di questa stagione.chi sono iduedi C’èper te C’èper te si prepara a riaprire i battenti. Tutto è, ormai, pronto per la messa in onda della prima puntata di questa venticinquesima edizione del programma di Maria De Filippi. Esso ha debuttato per la prima volta nel 12del 2000. Da quel momento in poi, il ...

