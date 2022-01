Biathlon: start list staffetta singola mista Oberhof 2022 con l’Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di seguito la start list della staffetta singola mista ad Oberhof, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Si tratta della quarta gara in programma sulle piste tedesche dopo i due sprint di oggi e la staffetta mista. L ‘appuntamento è previsto per la giornata di domani alle ore 14:45. Al via ci sono ventisette nazioni. Ecco la start list completa. start list staffetta singola mista Svezia Francia Norvegia Austria Germania Biellorussia Russia UcrainaItalia (Tommaso Giacomel, Federica Sanfilippo, Tommaso Giacomel, Federica Sanfilippo) Canada Stati ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di seguito ladellaad, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Si tratta della quarta gara in programma sulle piste tedesche dopo i due sprint di oggi e la. L ‘appuntamento è previsto per la giornata di domani alle ore 14:45. Al via ci sono ventisette nazioni. Ecco lacompleta.Svezia Francia Norvegia Austria Germania Biellorussia Russia UcrainaItalia (Tommaso Giacomel, Federica Sanfilippo, Tommaso Giacomel, Federica Sanfilippo) Canada Stati ...

