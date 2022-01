Allegri esonerato dopo Juventus Napoli? Agnelli corre ai ripari (Di venerdì 7 gennaio 2022) Brutta prestazione quella della Juventus contro il Napoli; un pareggio che rivaluta anche la scelta di puntare su Allegri. Ieri sera la Juventus ha aperto il suo 2021 contro il Napoli; allo Stadium, i bianconeri avevano una grandissima occasione. I tre punti, infatti, avrebbero permesso a Dybala e compagni di mettere pressione all’Atalanta che non ha potuto giocare la sua partita a causa della decisione della ASL di bloccare il Torino. L’uno a uno finale sa di occasione sprecata per una Juventus che, forse, ha dimostrato di non poter lottare per la qualificazione alla Champions League; ecco, dunque, che tornano tutti i discorsi su Allegri e su quanto sia stata giusta la scelta di puntare nuovamente sul tecnico toscano. Monica Bertini, fisico da urlo lì sotto: la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Brutta prestazione quella dellacontro il; un pareggio che rivaluta anche la scelta di puntare su. Ieri sera laha aperto il suo 2021 contro il; allo Stadium, i bianconeri avevano una grandissima occasione. I tre punti, infatti, avrebbero permesso a Dybala e compagni di mettere pressione all’Atalanta che non ha potuto giocare la sua partita a causa della decisione della ASL di bloccare il Torino. L’uno a uno finale sa di occasione sprecata per unache, forse, ha dimostrato di non poter lottare per la qualificazione alla Champions League; ecco, dunque, che tornano tutti i discorsi sue su quanto sia stata giusta la scelta di puntare nuovamente sul tecnico toscano. Monica Bertini, fisico da urlo lì sotto: la ...

Advertising

jeeens99 : @AleLMGO @RickyTrevisani In pratica Allegri non può fare meglio di un allenatore esonerato, masterclass - AndreaC_85 : @Campanelli11 Allegri non verrà mai esonerato, con quello che prende... - RobertoAtzori : @Campanelli11 Allegri non sarà esonerato. Semplicemente perché ha poche colpe. La società gli ha messo a disposizio… - EmanueleDolce : Penso sia opportuno ricordare agli analisti finanziari che discutono le scelte di Elliot Management Fund e di Paolo… - Campanelli11 : Se Allegri dovesse essere esonerato a stagione in corso,che allenatore vi aspettereste alla Juve stando al modo di… -