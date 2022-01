Alfonso Signorini riprende i concorrenti del Grande Fratello Vip, lo sfogo in giardino: “Non vi riconosco più” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alfonso Signorini entra nella Casa del Grande Fratello Vip per una sonora strigliata ai concorrenti. Gli ultimi atteggiamenti mostrati in puntata, tra parolacce, urla e mancanze di rispetto, hanno scatenato l’ira del conduttore che questa sera ha severamente avvertito i ‘Vipponi’: a Cinecittà non c’è spazio per la maleducazione. In giardino il discorso ai concorrenti è perentorio e passa dal rimprovero a un consiglio finale. Alfonso Signorini entra nella Casa: il comunicato del GF Vip Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip il vero colpo di scena arriva da Alfonso Signorini, che entra nella Casa di Cinecittà in diretta. Il conduttore è esasperato dalle mancanze di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022)entra nella Casa delVip per una sonora strigliata ai. Gli ultimi atteggiamenti mostrati in puntata, tra parolacce, urla e mancanze di rispetto, hanno scatenato l’ira del conduttore che questa sera ha severamente avvertito i ‘Vipponi’: a Cinecittà non c’è spazio per la maleducazione. Inil discorso aiè perentorio e passa dal rimprovero a un consiglio finale.entra nella Casa: il comunicato del GF Vip Nella nuova puntata delVip il vero colpo di scena arriva da, che entra nella Casa di Cinecittà in diretta. Il conduttore è esasperato dalle mancanze di ...

occhio_notizie : È ufficiale: Delia Duran è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! Questa sera Alfonso Signorini ha ufficia… - this_is_acircus : RT @vincycernic2: Non ironicamente Clarissa, Pat Pellegrino e Francesca Cipriani hanno fatto uscire tutta la paraculaggine e il finto(ma ne… - chrysopea : @baefrodite ?brava te lo guardi senza di me quindi sei un'amica di merda aspetta posso dirlo o alfonso signorini mi fa la ramanzina - turkishdizis_ : RT @thisordinata: mi viene da piangere mamma mia alfonso signorini ha fatto una delle pagine più orrende della televisione italiana mi disp… - vincycernic2 : Non ironicamente Clarissa, Pat Pellegrino e Francesca Cipriani hanno fatto uscire tutta la paraculaggine e il finto… -